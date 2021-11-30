Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 30 ноября

Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 30 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 7 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 ноября, демонстрирует рост.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 209 007 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5470 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1463 ПЦР-теста. Следовательно, 467 – положительные, из них львовян – 105. Остатка проб в холодильнике нет”, – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 528 человек: в 501 из них COVID-19, 48 – в реанимации, 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 43 человека (из них вакцинированных – 6), выписано – 81, умерло – 7.

Из них:

БСМП поступило 26 человек (из них вакцинирован – 1), выписано – 29, умерло – 5.

8 ГКБ поступило 4 человека (никто не вакцинирован), выписано – 29, умерло – 2.

1 ГКБ поступило 6 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 11, никто не умер.

5 ГКБ поступило 7 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 12, никто не умер.

Вчера, 29 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центрыпровели 984 ПЦР-теста: 203 – положительные, из них львовян – 88.

Что известно о новом штамме коронавируса

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

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