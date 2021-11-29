Во Львове попрощались с заместителем министра образования Любомирой Мандзий: фото

Похоронили замминистра на Яновском кладбище во Львове.
Во Львове 29 ноября простились с замминистра образования, бывшей и.о. министра образования Любомирой Мандзий, умершей на 48 году жизни.
Об этом сообщает "Суспильное".
Чин похорон состоялся во Львове в храме Вознесения Господня. Похоронили педагога на Яновском кладбище.
Пришли попрощаться с Любомирой Мандзий ее родные, друзья и коллеги. Колега педагога рассказала, что покойная отвечала за проведение ВНО в Украине.
"Нам отменили пробное ВНО, мы переносили основную сессию. Надо было добыть для каждого участника маски, санитайзеры, на то средств не было. И она, надо отдать ей должное, сумела в то время удержать ВНО", — рассказала коллега Лариса Середяк.
Во Львовско-Сокальской епархии Православной церкви Украины сообщили, что тело усопшей принесли в храм Вознесения Господня еще в воскресенье вечером, 28 ноября. Там с Любомирой Мандзий и прощались.
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