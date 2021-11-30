Кокаин и миллионы евро: во Львове задержали преступную группу за грабежи и наркобизнес в ЕС (фото)

Кокаин и миллионы евро: во Львове задержали преступную группу за грабежи и наркобизнес в ЕС (фото)

Задержанные грабили банковские терминалы с помощью спецтехики, а деньги вкладывали в наркобизнес из ЕС.

СБУ задержала во Львове "на горячем" международную преступную группу, занимавшуюся финансовыми махинациями и наркобизнесом в ЕС. По предварительной информации, ущерб от деятельности банды составляет миллионы евро.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области, дельцов задержали во время очередной реализации 200 гр кокаина стоимостью 500 тыс грн.

Как стало известно, преступники похищали деньги у граждан ЕС, а в дальнейшем эти финансы использовали в сфере наркоторговли.

Группа действовала два года, в нее входили из 11 человек. Злоумышленники "специализировались" на ограблениях банковских терминалов. В частности, посредством специальных технических средств.

Одна "реализация" злоумышленников приносила им около 500 тысяч евро "доходов".

Их последнее преступление было зафиксировано на территории Нидерландов. Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес. В частности, организовали трансфер "ротердамского" кокаина для продажи в Украине.

Передачу осуществляли партиями по полкилограмма. Кроме кокаина, злоумышленники торговали и другими наркотическими средствами.

Правоохранители провели 19 обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей и изъяли наркотиков на 1,3 млн грн, оружие и более полумиллиона гривен.

Трем участникам группы сообщили о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении еще и других подозрений, в том числе по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) УК Украины.

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