Резонансна ДТП із нардепом у Львові: суд виправдав Юрченка

Депутат заявив, що поліцейські нібито його провокували.

Галицький районний суд Львова виправдав нардепа Олександра Юрченка, якого підозрювали у вчиненні ДТП.

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Про це народний обранець написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши судову постанову.

Олександр Юрченко зазначає, що суд визнав, що він керував автомобілем тверезим, а не в стані наркотичного сп'яніння.

Також він опублікував моменту аварії, заявивши, що поліцейські нібито його провокували.

"Разом з постановою суду публікую відео де правоохоронці намагаються мене спровокувати та обговорюють можливість як підставити народного депутата. Також публікую відео, де я вимагаю взяти в мене аналіз крові, а у відповідь чую від лікаря, що тести треба кращі закуповувати і кров брати в мене ніхто не збирається. Якщо таке сталося значить комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися! Нагадаю в так званому ДТП я теж не винен!", - написав Юрченко.

Нагадаємо, народний обранець заднім ходом виїжджав із платного паркування в середмісті і вдарив авто, що стояло в заторі.

Також у поліції підтвердили, що позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого торік виключили з фракції "Слуга народу" через скандал із хабарем, перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

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