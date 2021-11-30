На дорогах будет опасно: во Львовской области штормовое предупреждение из-за снега, гололеда и ветра

Водителям следует быть максимально аккуратными на дорогах.
Сегодня, 30 ноября, во Львове и области ожидается снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, слабые вьюги. В связи с такими погодными условиями во Львовской области объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью 1 — 6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
По данным синоптиков, из-за осадков ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха сильно не изменится.
"По территории Львовской области и городу Львову 30 ноября - порывы западного ветра 15 – 20 м/с, на дорогах гололедица. Для автотранспорта: 30 ноября временами снег и мокрый снег. (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Как сообщили во Львовском городском совете, Львов готов к зиме. По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Александра Одинца, с 20 ноября все коммунальные предприятия, которые будут задействованы в работе по механизированной уборке улично-дорожной сети, переведены в режим круглосуточного дежурства снегоуборочной техники. В соответствующих погодных условиях техника готова выезжать для уборки снега и посыпания улиц пескосмесью.
Как уже сообщалось, в Украину зашел мощный циклон: по всей стране объявлено штормовое предупреждение.
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