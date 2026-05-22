Женщина со Львовщины 8 лет жила с ртутным термометром в мочевом пузыре (фото)

42-летняя женщина годами терпела боль из-за ртутного термометра в организме. У нее также были частые позывы к мочеиспусканию и подтекание мочи.

Львовские медики удалили из мочевого пузыря женщины ртутный термометр

Львовские урологи столкнулись с уникальным случаем: они удалили из мочевого пузыря пациентки ртутный термометр. Инородное тело находилось в организме женщины целых восемь лет и полностью покрылось камнем. Сейчас пациентку ждет длительное восстановление.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Урологи Университетской больницы провели операцию по удалению термометра, который восемь лет находился в мочевом пузыре пациентки. Необычную находку обнаружили у 42-летней жительницы Львовской области, которая обратилась к врачам из-за боли внизу живота, частых позывов к мочеиспусканию и подтекания мочи.

«Во время ультразвукового исследования мы увидели в мочевом пузыре образование, похожее на большой камень со стержнем внутри. Чтобы точно выяснить природу этого образования, направили женщину на компьютерную томографию. Именно КТ дала четкий ответ: в мочевом пузыре находился ртутный термометр, который за годы полностью инкрустировался камнем«, — рассказал уролог Василий Матвиив.

Сформированный вокруг инородного предмета камень вызвал пролежень стенки мочевого пузыря и стал причиной образования пузырно-влагалищного свища. Поэтому женщине необходимо поэтапное хирургическое лечение, а процесс восстановления будет длиться долго.

На первом этапе медики удалили инородное тело вместе с камнем. После заживления тканей и ликвидации воспалительного процесса пациентке проведут реконструктивную операцию для устранения свища.

По словам специалиста, наличие любого инородного тела в мочевом пузыре со временем приводит к образованию камней и вызывает хронические симптомы. Именно поэтому врачи отмечают: в случае длительного дискомфорта или проблем с мочеиспусканием не стоит откладывать обращение к специалисту и прохождение обследования.

Медики удалили из мочевого пузыря женщины ртутный термометр (5 фото)

К слову, в Китае хирурги успешно удалили из двенадцатиперстной кишки 32-летнего мужчины ртутный градусник, который пробыл там 20 лет. Пациент случайно проглотил его в 12-летнем возрасте, но скрыл это от родителей. В больницу он обратился только после появления боли в желудке. Врачи отмечали, что ситуация была критической: хрупкий термометр давил на стенку кишечника рядом с желчными протоками, угрожая перфорацией и кровотечением. За 20 минут операции предмет удалось достать целым без утечки ртути.

