Жінка зі Львівщини 8 років жила з ртутним термометром у сечовому міхурі (фото)

Львівські медики видалили з сечового міхура жінки ртутний термометр / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Львівські урологи зіткнулися з унікальним випадком: вони видалили з сечового міхура пацієнтки ртутний термометр. Стороннє тіло перебувало в організмі жінки цілих вісім років і повністю покрилося каменем. Наразі на пацієнтку чекає тривале відновлення.

Про це повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Урологи Університетської лікарні провели операцію з видалення термометра, який вісім років перебував у сечовому міхурі пацієнтки. Незвичну знахідку виявили у 42-річної жительки Львівської області, яка звернулася до лікарів через біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі.

«Під час ультразвукового дослідження ми побачили в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стержнем усередині. Щоб точно з’ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп’ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем«, — розповів уролог Василь Матвіїв.

Сформований навколо стороннього предмета камінь спричинив пролежень стінки сечового міхура та став причиною утворення міхурово-піхвової нориці. Через це жінці необхідне поетапне хірургічне лікування, а процес відновлення триватиме довго.

На першому етапі медики видалили сторонній предмет разом із каменем. Після загоєння тканин та ліквідації запального процесу пацієнтці проведуть реконструктивну операцію для усунення нориці.

За словами фахівця, наявність будь-якого стороннього тіла у сечовому міхурі з часом призводить до утворення каменів і викликає хронічні симптоми. Саме тому лікарі наголошують: у разі тривалого дискомфорту чи проблем із сечовипусканням не варто відкладати звернення до спеціаліста та проходження обстеження.

До слова, в Китаї хірурги успішно видалили з дванадцятипалої кишки 32-річного чоловіка ртутний градусник, який пробув там 20 років. Пацієнт випадково проковтнув його у 12-річному віці, але приховав це від батьків. До лікарні він звернувся лише після появи болю в шлунку. Лікарі зазначали, що ситуація була критичною: крихкий термометр тиснув на стінку кишківника поруч із жовчними протоками, загрожуючи перфорацією та кровотечею. За 20 хвилин операції предмет вдалося дістати цілим без витоку ртуті.

