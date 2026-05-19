Кораллы из Индийского моря и золото: в Унивской лавре на Львовщине нашли спрятанные под полом реликвии (фото)
Во время реставрации митрополичьих палат Свято-Успенской Унивской лавры во Львовской области обнаружили уникальный тайник 1940-х годов с золотом, посеребренными подсвечниками и килограммами индийских кораллов, которыми когда-то украшали Унивскую Чудотворную икону.
На территории Свято-Успенской Унивской лавры во Львовской области во время реставрационных работ обнаружили хранилище с церковными ценностями, которые монахи спрятали до прихода советской власти, чтобы уберечь их от конфискации и уничтожения.
Об этом сообщил в Facebook иеромон Свято-Успенской Унивской лавры Макарий Дутка.
«Друзья, уважаемые украинцы, в Святоуспенской Унивской Лавре чрезвычайное событие: найдены на чердаке митрополичьих палат (1820 г.) бусы (кораллы), которые украшали до прихода советской власти в 40-х годах нашу Унивскую Чудотворную Икону», — проинформировал Дутка.
По словам Макария Дутки, монахи монастыря спрятали под полом несколько килограммов кораллов из Индийского моря и девять подсвечников прошлых веков, украшавших икону в Успенском храме.
Кроме того, найдены золотые перстни, одна монстрация и несколько церковных медальонов XIX в.
Иеромонах отметил, что часть бус отреставрировали и повесили на старинную икону. Также местная реставрационная мастерская почистила все девять посеребренных подсвечников.
