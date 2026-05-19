Кораллы из Индийского моря и золото: в Унивской лавре на Львовщине нашли спрятанные под полом реликвии (фото)

Дом митрополита в Уновской лавре 1820 года, где на чердаке нашли тайник / Фото Макария Дутки

На территории Свято-Успенской Унивской лавры во Львовской области во время реставрационных работ обнаружили хранилище с церковными ценностями, которые монахи спрятали до прихода советской власти, чтобы уберечь их от конфискации и уничтожения.

Об этом сообщил в Facebook иеромон Свято-Успенской Унивской лавры Макарий Дутка.

«Друзья, уважаемые украинцы, в Святоуспенской Унивской Лавре чрезвычайное событие: найдены на чердаке митрополичьих палат (1820 г.) бусы (кораллы), которые украшали до прихода советской власти в 40-х годах нашу Унивскую Чудотворную Икону», — проинформировал Дутка.

По словам Макария Дутки, монахи монастыря спрятали под полом несколько килограммов кораллов из Индийского моря и девять подсвечников прошлых веков, украшавших икону в Успенском храме.

Унивская чудотворная икона с найденными кораллями / Фото Макария Дутки

Кроме того, найдены золотые перстни, одна монстрация и несколько церковных медальонов XIX в.

Иеромонах отметил, что часть бус отреставрировали и повесили на старинную икону. Также местная реставрационная мастерская почистила все девять посеребренных подсвечников.

