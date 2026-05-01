Житель Львовщины попал в реанимацию из-за немытых овощей: что с ним произошло

Во Львовской областной инфекционной больнице спасают 57-летнего мужчину от редкого поражения мозга. Врачи подозревают, что причиной тяжелой болезни могли стать немытые овощи или салатные миксы.

Об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на заведующую диагностического отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамилу Алексанян.

Во Львове врачи борются за жизнь мужчины с редким инфекционным поражением мозга — листериозным менингоэнцефалитом, который вызывает бактерия Listeria monocytogenes.

Как сообщила инфекционистка, пациенту 57 лет, он родом из Дрогобычского района.

Мужчина попал в больницу с менингоэнцефалитом

Около двух недель назад мужчину госпитализировали с подозрением на грипп или пневмонию. Болезнь началась с высокой температуры и боли в горле, а в больницу он попал уже в тяжелом состоянии.

«Он поступил с подозрением на грипп и пневмонию, но после детального обследования мы увидели, что это заболевание головного мозга — менингоэнцефалит. Пациента из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию, провели люмбальную пункцию, посеяли ликвор и кровь. Впоследствии стало понятно, что возбудитель будет необычный, небанальный», — рассказала Алексанян.

Дальнейшие лабораторные исследования подтвердили наличие редкого возбудителя — Listeria monocytogenes. Медики отмечают, что такой диагноз — листериоз — является сложным и опасным, ведь может привести к инвалидности и имеет высокий риск летальных исходов.

«Нам удалось его стабилизировать. Пациенту уже лучше, вчера его перевели из реанимационного отделения. Состояние сейчас тяжелое, но со значительным улучшением», — отметили в больнице.

Сейчас мужчина продолжает лечение. Впереди — контрольная пункция и исследование спинномозговой жидкости. После нормализации показателей врачи будут определять дальнейшую тактику лечения и возможную дату выписки.

Как передается листерия?

Источник заражения пока не установлен. В то же время медики объясняют, что листерия чаще всего передается через загрязненные продукты питания. К факторам риска относятся немытые овощи, зелень, а особенно — готовые салатные смеси.

«Такие возбудители преимущественно передаются при употреблении загрязненных продуктов. В частности, в Европе были описаны вспышки после употребления упакованных листьев салата, которые якобы не надо мыть. На самом деле их обязательно надо мыть под проточной водой, даже если на упаковке написано, что они промыты», — подчеркнула Алексанян.

Она также уточнила, что перед заболеванием мужчина отдыхал в гостинично-ресторанном комплексе и питался не только дома, поэтому точно определить место заражения пока сложно.

Что такое листериоз?

Листериоз — это относительно редкая, но одна из самых опасных пищевых инфекций, которую вызывает бактерия Listeria monocytogenes. По данным ВОЗ, заболевание случается нечасто, однако из-за большой доли тяжелых случаев представляет серьезную угрозу.

В сложных случаях инфекция может выходить за пределы кишечника и вызвать сепсис, менингит или менингоэнцефалит.

Основные симптомы и формы листериоза:

гастроинтестинальная форма (похожая на отравление): лихорадка, озноб, повышенная температура тела. Боль в мышцах (миалгия). Диарея, тошнота и рвота. Спазмы в животе;

нервная форма (менингоэнцефалитическая): сильная головная боль, затвердение мышц шеи (ригидность), путаница в сознании, потеря баланса, судороги;

другие проявления: может возникать некротическая ангина, характеризующаяся болью при глотании и налетом на миндалинах, а также увеличение лимфоузлов.

Напомним, в прошлом году на Волыни 30-летняя женщина заболела листериозом во время беременности, что привело к инфицированию обоих младенцев после преждевременных родов. Один ребенок умер, другой находился в тяжелом состоянии. Было начато эпидрасследование, а медики отмечали, что беременные, младенцы и люди с иммунодефицитом являются наиболее уязвимыми к этой опасной болезни.

