Цены на проезд стремительно выросли в еще одном крупном городе Украины

Цены на проезд во Львове подорожали / © Facebook/Киевпастранс

Следом за планами Киева поднять цены на проезд, в одном крупном городе Украины стоимость поездок уже стремительно подскочила. Речь идет о Львове. С 16 мая во Львове повысились цены на проезд в общественном транспорте.

К каждому из вариантов оплаты прибавили по 5–6 гривен. Такое повышение согласовали в мэрии. Частные перевозчики Львова ожидают вторую волну подорожания проезда, которая может состояться через 1–1,5 месяца после майского поднятия цен на проезд. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Во Львовском городском совете сообщили, что цены на проезд во Львове выросли с 16 мая. 15 мая исполнительный комитет горсовета принял решение о корректировке тарифов на проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

С 16 мая тарифы на общественный транспорт изменились следующим образом:

поездка при условии оплаты ЛеоКарт для студентов — 11,5 грн ;

поездка при условии оплаты в приложении или общей ЛеоКарт — 23 грн ;

цена на проезд при условии оплаты банковской картой/телефоном с поддержкой NFC — 26 грн ;

цена при оплате наличными — 30 грн.

В безналичном расчете за багаж придется платить 23 грн. Наличными стоимость багажа в общественном транспорте обойдется в 30 грн.

Студенческий абонемент на все виды транспорта подорожал до 575 грн., а общий — до 1150 грн.

Подняли штрафы и за проезд без билета. Теперь нарушителям придется платить штраф в размере 520 грн.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило сообщил, что причиной повышения цен на проезд в общественном транспорте Львова стало удорожание электроэнергии и дизельного горючего.

В начале марта львовские перевозчики обратились с требованием пересмотреть тарифы.

«По состоянию на сейчас видим, что стоимость горючего на уровне 88–90 грн за литр, тогда как на время последнего пересмотра цен в мае прошлого года топливо стоило около 48 грн за литр. То есть его стоимость выросла почти вдвое, что и является ключевым условием для пересмотра тарифов», — сказал Забарило.

По расчетам перевозчиков, стоимость поездки должна была повыситься до 42 грн.

Стоимость общей Леокарт остается без изменений — она будет стоить 60 грн.

Повышение цен на проезд в Киеве — последние новости

Напомним, что с 15 июля 2026 года в Киеве планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен за одну поездку. Как сообщили в КГГА, такое решение обусловлено ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание инфраструктуры.

Для пассажиров будет действовать система скидок: при покупке большего количества поездок (от 10 до 50) стоимость каждой будет снижаться с 30 до 25 гривен.

Ежемесячные проездные позволят снизить цену поездки до 23,3–23,6 гривны, а месячный безлимит обойдется почти в 5000 гривен. Также появится пересадочный билет за 60 гривен, позволяющий безлимитно менять транспорт в течение 90 минут.

Льготные условия для учеников и студентов сохранят. Студенты будут платить половину стоимости месячного проездного. Школьники смогут ездить бесплатно в течение учебного года, а летом для них будет действовать скидка в 75%.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильному департаменту подготовить расчеты по пересмотру стоимости проезда в общественном транспорте. Главная цель этого шага — уменьшить нагрузку на городскую казну.

Ежегодно из бюджета столицы выделяется 12 миллиардов гривен дотаций на поддержку работы метро и наземного транспорта. По словам главы города, нынешняя ситуация с финансированием отрасли критическая. Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не менялись с 2018 года.

