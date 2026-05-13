Атака российскими дронами / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Львовскую область 13 мая массированно атакуют российские дроны. В регионе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Львовщина находится под массированной атакой вражеских беспилотников», — написал он в Сети.

Реклама

По словам Козицкого, в области активно работают силы противовоздушной обороны.

Глава ОВА отметил, что сейчас высокий уровень угрозы сохраняется в разных районах региона.

Он отметил, что ситуация может быстро меняться и призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Массированная атака на запад Украины — что известно

Российская армия устроила массированную атаку в основном на запад Украины днем 13 мая. В частности, в Хмельницком прогремели взрывы, власти заявили о пострадавших.

Реклама

В Ровно были слышны взрывы, после чего частично исчезла электроэнергия.

Впоследствии стало известно, что РФ ударила по гражданской инфраструктуре Ровенской области, попав в жилой дом. Погибли три человека, четверо — ранены.

Взрывы прогремели также в Черновцах, Луцке и в Ивано-Франковской области.

Новости партнеров