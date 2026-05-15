Садового облили неизвестным веществом: мэр сделал заявление

Андрей Садовый

Во Львове на площади Рынок неизвестный облил неустановленной жидкостью мэра Андрея Садового. Мэр считает это не покушением, а хулиганством.

Об этом заявил сам Садовый в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел утром, когда он шел на работу. Мэр подчеркнул, что скорее речь идет о хулиганстве, а не о покушении.

«Подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздувайте. Но за беспокойство — спасибо», — подчеркнул Садовый.

Инцидент с Садовым — что известно

15 мая около 10:40 в центре Львова прямо на площади Рынок облили жидкостью городского голову. Прохожий внезапно подбежал к Садовому и облил его неизвестной жидкостью.

Полиция уже задержала нападающего — это 46-летний львовянин. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ. Фигуранту может грозить штраф, пробационное наблюдение или ограничение/лишение свободы до пяти лет.

