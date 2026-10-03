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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Пошел за алкоголем без денег: во Львове мужчина загремел в тюрьму за нападение с игрушечным пистолетом

Во Львове мужчина пришел в магазин спиртных напитков без денег, но с игрушечным пистолетом. Угрожая продавщице, он забрал наличные из кассы и скрылся.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета

Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета / © pixabay.com

Во Львове 40-летнего местного жителя приговорили к четырём годам лишения свободы за нападение на алкогольный магазин «Чарка до свята». Мужчина пришел в магазин с игрушечным пистолетом, угрозами заставил продавщицу отдать деньги из кассы и скрылся с 1275 гривнами.

О приговоре Лычаковского районного суда Львова сообщили в областной прокуратуре, передает издание ZAXID.NET.

Инцидент произошел в конце октября 2025 года на улице Медовой Пещеры. Мужчина пришел в заведение «Чарка до свята» в медицинской маске и принес с собой пистолет, который на вид можно было принять за настоящий.

В магазине он схватил продавщицу за руку, достал игрушечное оружие и потребовал отдать ему деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, передала нападающему 1275 гривен, которые были в кассе.

Мужчина ушёл из магазина с деньгами. Продавщица обратилась в полицию, а установить личность подозреваемого правоохранителям помогли записи камер видеонаблюдения.

В суде житель Львова не отрицал своей вины. По его словам, перед нападением он употреблял алкоголь, а затем решил пойти в магазин. Денег у мужчины не было, поэтому он взял с собой пистолет, который на самом деле был игрушечным и стрелял шариками.

За разбойное нападение суд приговорил его к четырём годам лишения свободы.

Напомним, что в Шептицком на Львовщине поздно вечером 26 сентября раздался взрыв гранаты. После этого стало известно о раненых — четверо местных жителей получили травмы.

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