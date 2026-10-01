На границе с Польшей возникли дикие очереди: люди по 10 часов ждут, чтобы выехать из Украины (видео)

Очередь на границы с Польшей со стороны Украины / © скриншот с видео

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Выехать в Польшу через Львовскую область стало серьезным испытанием для украинцев из-за колоссальных очередей. На пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини» люди вынуждены ждать более 10 часов.

Об этом сообщили львовские телеграм-каналы.

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На Львовщине образовались значительные очереди на пунктах пропуска с Польшей «Краковец» и «Шегини». Ожидание пересечения границы может длиться более 10 часов, а автобусы проходят оформление около часа. Люди вынуждены стоять в очередях даже ночью.

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Очевидцы сняли длинные очереди на границе на видео.

«Восемь часов мы стояли сегодня в очереди. Сейчас 2:40 на часах. Уже, значит, сегодня первое октября. Очереди общий нет: две машины стоят. Немножко на taxfree там и все. Но очень долго. Восемь часов. Выходит, восемь часов мы стояли сегодня в очереди», — рассказал на одном из роликов мужчина.

Дата публикации 16:44, 01.10.26 Количество просмотров 9 Длинные очереди на границе с Польшей сняли на видео

Напомним, Госпогранслужба Украины ранее предупреждала, что с 20 сентября из-за ремонта на польской стороне пункта «Шегини — Медика» будет прекращен выезд пассажирских автобусов из Украины в Польшу. Транспорт перенаправляют на пункты «Смольница — Кросценко», «Нижанковичи — Мальховице» и «Краковец — Корчова». Для регулярных рейсов открыта регистрация в «еЧерге» на эти альтернативные маршруты без отмены графиков.

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