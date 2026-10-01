Ясли-сад / © Google Maps

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В Стрые на Львовщине правоохранители подозревают помощницу воспитателя в избиении 2-летней девочки в детском саду.

Об этом 1 октября сообщают полиция и Львовская областная прокуратура.

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В среду, 30 сентября, офицерша службы образовательной безопасности увидела видео, на котором женщина избивала ребенка по голове, рукам и ногам. Полицейские выяснили, что этот случай произошел в коммунальном специальном детском саду в Стрые в тот же день.

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По данным следствия, помощница воспитателя несколько раз ударила временно проживающую в этом заведении девочку.

Когда женщина обнаружила, что 2-летняя девочка вовремя не попросилась в туалет, начала кричать на нее и стыдиться за грязную одежду.

Во время этого работница садика схватила ребенка за руку и его же рукой несколько раз ударила его по голове. Продолжая орать, она еще трижды ударила девочку своей рукой по ноге.

В соцсетях сообщают, что случай произошел в специальном детском саду №15.

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Полицейские сообщили о подозрении работнице детского сада / © Полиция Львовской области

Помощнице воспитателя сообщено о подозрении в умышленном нанесении ударов, нанесших физическую боль и не причинивших телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 УК Украины). Решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

Ранее мы писали о том, как в Житомире во время дневной прогулки из детсада пропали две девочки в возрасте 5 и 6 лет.

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