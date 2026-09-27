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- Львов
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Взорвал гранату во время ссоры: во Львовской области раздался сильный взрыв, есть раненые
Взрыв в Шептицком произошел поздно вечером 26 сентября. Среди пострадавших три женщины и мужчина, а подозреваемого в подрыве гранаты уже задержали.
В Шептицком во Львовской области поздно вечером 26 сентября раздался взрыв гранаты. После этого стало известно о раненых людях — четверо местных жителей получили травмы.
Позже об обстоятельствах происшествия сообщили в полиции Львовской области.
В Шептицком раздался взрыв: подробности
Сначала было известно, что детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, инцидент произошел на проспекте Тараса Шевченко.
Взрывотехники, следователи и другие правоохранители отправились на место происшествия.
В результате взрыва осколочные поражения получили три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет, а также 26-летний мужчина. Все из них — местные жители. Пострадавших госпитализировали, врачи предоставили им необходимую медицинскую помощь.
Правоохранителям удалось выяснить детали: боеприпас взорвал 36-летний житель Шептицкого — находящийся в отпуске военный. Взрыв произошел во время спора с прохожими.
Местонахождение подозреваемого военного быстро определили. После этого мужчину задержали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, и в ближайшее время суд определит для задержанного меру пресечения.
Мужчина бросил гранату в коммунальщиков
Напомним, в Бучанском районе Киевской области 48-летний местный житель бросил тренировочную гранату в кабинет административного здания одного из предприятий. Причиной такого поступка стал конфликт, возникший из-за начислений за коммунальные услуги.
По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал. По факту хулиганства начато досудебное расследование по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.