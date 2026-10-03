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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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Пішов по алкоголь без грошей: у Львові чоловік загримів до в’язниці за напад з іграшковим пістолетом

У Львові чоловік прийшов до алкомаркету без грошей, але з іграшковим пістолетом. Після погроз продавчині він забрав готівку з каси та втік.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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У Львові чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом

У Львові чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом / © pixabay.com

У Львові 40-річного місцевого мешканця засудили до чотирьох років позбавлення волі за напад на алкомаркет «Чарка до свята». Чоловік прийшов до магазину з іграшковим пістолетом, погрозами змусив продавчиню віддати гроші з каси та втік із 1275 гривнями.

Про вирок Личаківського районного суду Львова повідомили в обласній прокуратурі, передає видання ZAXID.NET.

Інцидент стався наприкінці жовтня 2025 року на вулиці Медової Печери. Чоловік прийшов до «Чарки до свята» у медичній масці та приніс із собою пістолет, який на вигляд можна було сприйняти за справжній.

У магазині він схопив продавчиню за руку, дістав іграшкову зброю та зажадав віддати йому гроші. Жінка, побоюючись за власне життя, передала нападнику 1275 гривень, які були в касі.

З грошима чоловік залишив магазин. Продавчиня звернулася до поліції, а встановити підозрюваного правоохоронцям допомогли записи камер відеоспостереження.

У суді львів’янин не заперечував своєї вини. За його словами, перед нападом він вживав алкоголь, а потім вирішив піти до магазину. Грошей чоловік не мав, тому прихопив пістолет, який насправді був іграшковим і стріляв кульками.

За розбійний напад суд призначив йому чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, в Шептицькому на Львівщині пізно ввечері 26 вересня пролунав вибух гранати. Після цього стало відомо про поранених людей — четверо місцевих мешканців зазнали травм.

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