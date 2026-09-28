На Львовщине внук сжег тело бабушки во дворе: что он заявил

На Львовщине внук сжег умершую бабушку на огороде / © pexels.com

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Во Львовской области мужчина после смерти бабушки сжег ее тело на огороде возле дома. Внук уверяет, что якобы исполнял волю умершей, которая перед смертью просила сжечь ее тело.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на определение суда.

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О событии правоохранителей сообщили соседи, которые заметили костер во дворе и узнали об исчезновении пожилой женщины.

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Как выяснилось, 16 сентября 2026 года житель села Ильник после смерти бабушки сжег ее тело на огороде возле жилого дома, где старушка проживала. Остатки сожженного тела с пеплом он собрал в две кастрюли. Мужчина утверждает, что сожжение было предсмертной волей умершей.

Дочь умершей (мама фигуранта) также утверждает, что бабушка завещала сжечь тело.

Правоохранители усомнились в таких показах. Поэтому было открыто уголовное производство. Дело расследуют по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина поджег жену на глазах у 8-летней дочери.

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