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- Львов
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Во Львове во время службы мужчина напал на священника: его задержали прихожане
Во Львове во время богослужения произошло нападение на священника. 35-летнего мужчину, пытавшегося сорвать службу, задержали прихожане.
В воскресенье утром, 20 сентября, в одном из львовских храмов во время службы произошел инцидент с участием посетителя. Около 10:00 в полицию поступил вызов о том, что неизвестный мужчина совершил нападение на священника.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Во Львове неизвестный напал на священника прямо в храме
По предварительной информации полиции, 35-летний горожанин с ментальными нарушениями попытался сорвать проведение богослужения.
Помешали ему священник и прихожане, которые задержали нарушителя на месте и сразу передали прибывшей по вызову полиции.
В результате задержанного отвезли в специализированную больницу. Полиция выясняет все детали и обстоятельства этого случая.
О состоянии священнослужителя и храме, где все произошло, в полиции пока не сообщают.
Однако в соцсетях и пабликах Львова писали, что инцидент случился в храме Владимира и Ольги УГКЦ по улице Симоненко. Очевидцы сообщили, что якобы мужчина напал на священника с ножом. Священнослужитель не пострадал, а нападавшего якобы скрутили верующие и передали полиции.
В Святогорской лавре зарезали монаха
Напомним, 23 августа около 11:00 на территории Свято-Успенской Святогорской лавры возле Свято-Николаевского храма группа неизвестных совершила жестокое нападение на жителей обители. Об этом сообщила пресс-служба Лавры.
В результате атаки погиб монах Варсонофий (Турянский), а еще два человека — монах Григорий и проживавший в Лавре беженец Андрей Кириенко — получили тяжелые ножевые ранения.
Раненый монах Григорий смог добраться до братских корпусов и известить братию, после чего представители обители вызвали полицию. Оба пострадавших со значительной потерей крови и повреждениями легких сначала были доставлены в больницу в Славянске, а позже их перевезли для продолжения лечения в Харьков.