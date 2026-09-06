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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Время на прочтение
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Во Львове родители с детьми перебегали через шесть полос движения, чтобы успеть на службу в церковь: появилось видео

Родители тянули своих детей за руки через дорогу, подвергая их смертельной опасности, свой поступок взрослые объяснили обычной спешкой.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Патрульные

Патрульные / © Луганська обласна державна адміністрація

Во Львове в субботу вечером на улице Стрыйской патрульные полицейские зафиксировали грубое нарушение ПДД со стороны пешеходов. Родители с детьми перебегали через шесть полос движения, чтобы успеть на службу в церковь.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области в Facebook.

«Родители тянули за руку своих детей, показывая плохой пример, объясняя это спешкой», — говорится в сообщении.

Патрульные остановили нарушителей и вынесли постановления за нарушение ПДД как на отца, так и на мать.

Полиция в очередной раз призывает взрослых осознавать и помнить, что безопасность детей на дороге зависит от примера, который подают сами родители.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК снес своим авто двухлетнего ребенка и скрылся.

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