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- Львов
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Во Львове родители с детьми перебегали через шесть полос движения, чтобы успеть на службу в церковь: появилось видео
Родители тянули своих детей за руки через дорогу, подвергая их смертельной опасности, свой поступок взрослые объяснили обычной спешкой.
Во Львове в субботу вечером на улице Стрыйской патрульные полицейские зафиксировали грубое нарушение ПДД со стороны пешеходов. Родители с детьми перебегали через шесть полос движения, чтобы успеть на службу в церковь.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области в Facebook.
«Родители тянули за руку своих детей, показывая плохой пример, объясняя это спешкой», — говорится в сообщении.
Патрульные остановили нарушителей и вынесли постановления за нарушение ПДД как на отца, так и на мать.
Полиция в очередной раз призывает взрослых осознавать и помнить, что безопасность детей на дороге зависит от примера, который подают сами родители.
Напомним, в Одесской области работник ТЦК снес своим авто двухлетнего ребенка и скрылся.