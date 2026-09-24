14-летний ребенок остался один: на Львовщине мужчину почти неделю содержали в помещении ТЦК

Мужчину 7 дней держали в ТЦК на Львовщине: реакция Лубинца

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Мужчину почти семь суток содержали в помещении ТЦК в Жидачеве Львовской области. В сети утверждают, что он является отцом-одиночкой, и самостоятельно воспитывает ребенка.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Почти семь суток в ТЦК: где проходит граница между мобилизационными мероприятиями и возможным незаконным ограничением свободы человека?» — риторически спрашивает омбудсмен.

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По его словам, информацию о ситуации он получил из социальных сетей. Речь шла о мужчине, который якобы больше недели находился в 1-м отделе Стрыйского РТЦК в Жидачеве и не мог сообщить родным и адвокату о своем местонахождении.

Лубинец сообщил, что направил в ТЦК представителей своего Офиса для проверки. К мониторинговому визиту 23 сентября также приняли участие представители Военной службы правопорядка (ВСП ВСУ).

Как установили в ходе проверки, мужчину доставили в ТЦК 16 сентября. Помещение он покинул 23 сентября. Таким образом, мужчина находился в ТЦК почти семь суток.

По информации омбудсмена, мужчина находился в цокольном помещении, которое используется как укрытие. Там обустроены четыре кровати. Питание обеспечивали работники ТЦК, кухня и санузел, по результатам осмотра, были в надлежащем состоянии. В помещении работает принудительная вентиляция. В то же время во время проверки обнаружили подмок из-за дождей.

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По словам самого мужчины, самостоятельно покинуть помещение он не мог.

Лубинец подчеркнул, что теперь необходимо установить, на каком законном основании мужчина находился в помещении ТЦК на протяжении почти семи суток.

«Нужно тщательно проверить, не было ли нарушено право на свободу и личную неприкосновенность, право сообщить родным и воспользоваться правовой помощью, а также надлежащим образом оформлены соответствующие документы. И это не только вопрос одного человека: выяснить, не приобретают ли помещения ТЦК в отдельных случаях признаков мест несвободы», — отметил омбудсмен.

Уполномоченный ВР требует предоставить информацию о правовых основаниях и обстоятельствах нахождения мужчины в ТЦК, оформлении документов и обеспечении его прав. Кроме того, омбудсмен призвал обеспечить сохранность видеозаписей, которые могут иметь значение для проверки.

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Лубинец подчеркнул, что мобилизационные мероприятия должны проходить в соответствии с законодательством, а возможные нарушения прав человека нельзя оправдывать военным положением.

В то же время омбудсмен ничего не говорит о том, что мужчина якобы самостоятельно воспитывает ребенка.

О чем идет речь

Ранее в Сети сообщили, что на Львовщине якобы удерживали отца-одиночку в подвале ТЦК.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что к нему обратилась адвокат мужчины, которого якобы более недели удерживали в подвале 1-го отделения Стрыйского РТЦК в Жидачеве «в бесчеловечных условиях».

«После „бусификации“, мужчине почти неделю не давали телефон сообщить родным или адвокату о том, где он находится. Его 14-летний ребенок остался без отца, а старшая сестра бросила работу и уехала домой на другой конец страны, чтобы ухаживать за ребенком после исчезновения отца», — утверждал Гончаренко.

Впоследствии нардеп уточнил, что сегодня мужчину отпустили, и он подал жалобу по поводу незаконного содержания.

Что говорят в ТЦК

Львовский областной ТЦК утверждает, что информация о якобы наличии у него подтвержденного статуса отца, самостоятельно воспитывающего 14-летнего ребенка, во время уточнения военно-учетных данных документально подтверждена не была.

«Соответствующие документы, которые предоставляли бы право на отсрочку по этому семейному обстоятельству, гражданин не предоставил. Сам факт отдельного проживания родителей не является автоматическим основанием для отсрочки — такое право должно быть подтверждено в установленном законом порядке», — утверждают в военкомате.

В ТЦК заверили, что телефон у гражданина не изымали и никакого физического или психологического воздействия на него не оказывали, а утверждение о содержании из-за «празднования дня рождения начальника» назвали фейком.

Напомним, что в Кривом Роге люди в форме избили мужчину на глазах у семьи, в ТЦК отреагировали.

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