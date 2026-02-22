Теракт во Львове: момент закладки взрывчатки попал на видео

Теракт во Львове / © Associated Press

Во Львове правоохранители показали кадры из камер наблюдения, на которых зафиксирована вероятная подготовка взрыва в ночь на 22 февраля. По предварительным данным, самодельные взрывные устройства были спрятаны в мусорных контейнерах.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По информации следствия, взрыв произошел после детонации заложенных заранее устройств.

«Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки», — говорится в сообщении.

К расследованию привлекли оперативников и следователей львовской полиции, специалистов криминального анализа, взрывотехников, кинологов и другие профильные подразделения. В городе развернули масштабную спецоперацию.

33-летнюю женщину задержали в контролируемом пограничном районе Старого Самбора / © Национальная полиция Украины

Что известно о подозреваемой в совершении теракта во Львове

В течение нескольких часов правоохранители совместно с пограничниками 7-го Карпатского пограничного отряда установили местонахождение вероятной исполнительницы. Женщину задержали в контролируемом пограничном районе Старого Самбора.

Задержанной оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По данным полиции, она действовала по указаниям куратора, связанного со спецслужбами РФ: изготовила самодельные взрывные устройства и разместила их в определенных локациях.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины. Самая суровая санкция инкриминируемой статьи предусматривает пожизненное заключение.

Правоохранители также обнародовали видео момента закладки взрывчатки в мусорный бак.

Закладання вибухівки підозрюваною у Львові / © Национальная полиция Украины

Напомним, в результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская. Также известно о 25 пострадавших. Виктория Шпилько - полицейская из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и присоединилась к патрульной полиции.

Раньше говорилось о том, что взрывы во Львове раздались, когда полицейские приехали по вызову.