Львов
344
1 мин

Когда полицейские приехали по вызову — раздались взрывы: во Львове растет количество пострадавших в результате теракта

Во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Когда полицейские приехали по вызову — раздались взрывы: во Львове растет количество пострадавших в результате теракта

© Львовская обласная прокуратура

По оперативной информации, сегодня, 22 февраля ночью в 00:30 во Львове на линию «102» поступило сообщение о проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура в сообщении в соцсетях.

По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв.

Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство. Число пострадавших уточняется.

Как сообщил городской голова Андрей Садовый , это была «трудная ночь для Львова». По его словам, 15 людям оказывается медицинская помощь. В результате взрывов в окрестных домах вылетело много окон.

На месте работают бригады скорой помощи, следственно-оперативная группа и прокуроры, фиксирующие доказательства.

Во Львовская областная прокуратура сообщили, что сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, причинивший тяжкие последствия.

Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура, досудебное расследование проводит Управление СБУ во Львовской области.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее мэр Львова заявил, что взрывы в городе были терактом .

