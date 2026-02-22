- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда полицейские приехали по вызову — раздались взрывы: во Львове растет количество пострадавших в результате теракта
Во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь.
По оперативной информации, сегодня, 22 февраля ночью в 00:30 во Львове на линию «102» поступило сообщение о проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура в сообщении в соцсетях.
По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв.
Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство. Число пострадавших уточняется.
Как сообщил городской голова Андрей Садовый , это была «трудная ночь для Львова». По его словам, 15 людям оказывается медицинская помощь. В результате взрывов в окрестных домах вылетело много окон.
На месте работают бригады скорой помощи, следственно-оперативная группа и прокуроры, фиксирующие доказательства.
Во Львовская областная прокуратура сообщили, что сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, причинивший тяжкие последствия.
Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура, досудебное расследование проводит Управление СБУ во Львовской области.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, ранее мэр Львова заявил, что взрывы в городе были терактом .