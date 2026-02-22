ТСН в социальных сетях

Львов
Садовый: взрывы во Львове — это теракт, 14 человек в больницах

Мэр Львова заявил, что взрывы в городе были терактом, в настоящее время госпитализированы 14 пострадавших.

Во Львове взрывы , произошедшие ранее в ночь на 22 февраля 2026 года, были терактом.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в соцсетях.

По его словам, по состоянию на данный момент 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

На месте работают правоохранители и все службы. Продолжаются следственные действия и выяснение обстоятельств происшествия.

Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее сообщалось, что среди жертв взрыва во Львове — правоохранители.

