Садовый: взрывы во Львове — это теракт, 14 человек в больницах

Скорая помощь

Во Львове взрывы , произошедшие ранее в ночь на 22 февраля 2026 года, были терактом.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в соцсетях.

По его словам, по состоянию на данный момент 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

На месте работают правоохранители и все службы. Продолжаются следственные действия и выяснение обстоятельств происшествия.

Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее сообщалось, что среди жертв взрыва во Львове — правоохранители.