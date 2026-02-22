ТСН в социальных сетях

Львов
1365
1 мин

Два мощных взрыва прозвучали во Львове: что известно о пострадавших (видео)

В центре Львова с интервалом около 10 минут прогремели два взрыва — среди пострадавших, по предварительным данным, правоохранители и военный Нацгвардии.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы во Львове

Взрывы во Львове / © из соцсетей

В центре Львова на улице Шпитальной вблизи ТЦ «Магнус» прогремели два мощных взрыва — сообщают о раненых среди силовиков.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, среди пострадавших есть работники полиции, прибывшие на место происшествия, а также, предварительно, военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Мониторинговые каналы сообщают о значительном количестве раненых и панике на месте инцидента. По их данным, взрывы прогремели с интервалом около 10 минут.

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

Официальные структуры пока не обнародовали подтвержденную информацию о количестве пострадавших и причин взрывов.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информация требует проверки и уточнения.

Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы: власти сообщили детали .

Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.

