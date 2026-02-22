- Дата публикации
Два мощных взрыва прозвучали во Львове: что известно о пострадавших (видео)
В центре Львова с интервалом около 10 минут прогремели два взрыва — среди пострадавших, по предварительным данным, правоохранители и военный Нацгвардии.
В центре Львова на улице Шпитальной вблизи ТЦ «Магнус» прогремели два мощных взрыва — сообщают о раненых среди силовиков.
По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, среди пострадавших есть работники полиции, прибывшие на место происшествия, а также, предварительно, военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Мониторинговые каналы сообщают о значительном количестве раненых и панике на месте инцидента. По их данным, взрывы прогремели с интервалом около 10 минут.
Официальные структуры пока не обнародовали подтвержденную информацию о количестве пострадавших и причин взрывов.
Обстоятельства происшествия выясняются. Информация требует проверки и уточнения.
Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.