Побиття у Самбірському ТЦК: постраждалий розповів свою версію подій

У Львові суд обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.

Чоловік, якого побив військовий ТЦК та СП Самбора на Львівщині, розповів у Мережі свою версію подій.

Відео він опублікував в TikTok.

Постраждалий розповів, як заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу утримували його та ще одного потерпілого у приміщенні центру, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

За його словами, він наразі проходить лікування у медичному закладі. Після оприлюднення відео з побиттям до ТЦК та СП приїхало ДБР та швидка. Співробітники ДБР допитали його під запис як усе було.

"Я їм розповів, що почали прибирти ліжка, з кров'ю затирати сліди. Там була така історія – спочатку він бив Рому, без пістолета. Потім я підвівся, кажу: що ви творите. Відео тоді ніхто не записував. Він вибіг до кімнати якоїсь, заскакує з пістолетом. Було клацання. Не знаю, що сталося, патронник, не патронник, але він прямо стріляв, це 100%. Потім, коли він розлютився, не знаю, що в нього в голові було, почалося те, що ви бачили на відео", - розповів чоловік.

Чоловік також уточнив, як вдалося записати відео. Так, за його словами, мобільного телефону у нього не було, всі, хто перебував у кімнаті домовились знімати відео, хто кого б'є, і потім передавати своїм знайомим, щоб ці відео зберігалися.

"За вісім днів, що я там був, дуже багато було жахливого, у мене багато відео збереглося на гугл-диску. Вони думають, що в мене в телефоні (були відео - ред.), а я одразу все посилав. Я навіть ґрати намагався відкрутити, щоб вилізти. І втекти хотів. А потім думаю – якщо втекти, потім постійно ловитимуть", - резюмував він.

Побиття у Самбірському ТЦК: деталі справи

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.

19 вересня у Мережі з’явилося відео, на якому в ТЦК та СП Самбора на Львівщині військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

Так, заступникові начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та іншому військовослужбовцю-водію цього центру, які підозрюються у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.

Як виявилося, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

Згодом стало відомо, що на відео – ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон. На відео мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

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