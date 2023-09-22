У Львові чоловік на очах у людей подзюрив у сміттєву урну на дитмайданчику: чим усе закінчилось

На засідання суду чоловік не прийшов.

У Львові судили місцевого жителя, який справив свої потреби у сміттєву урну на дитячому майданчику. Це розлютило перехожих і вони викликали поліцію.

Про це йдеться у постанові Залізничного районного суду міста Львова.

За даними суду, інцидент стався на вулиці Патона у Львові. Там нетверезий чоловік на дитячому майданчику подзюрив у сміттєву урну. Це розлютило перехожих і вони викликали поліції.

Патрульні склали на чоловіка протокол за дрібне хуліганство. На засідання суду винуватець не прийшов.

Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним за ст.173 КУпАП та оштрафував на 51 грн. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору.

Постанова суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у Львові судили жінку, бо вона продавала молоко у центрі міста.

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