У Львові судили жінку, бо вона продавала молоко у центрі міста: як її покарали

У Львові судили жінку, бо вона продавала у центрі міста молоко, сметану та фрукти. Її звинуватили у торгівлі в недозволеному місці та оштрафували на 17 грн.

Про це йдеться у постанові Галицького районного суду міста Львова.

За даними суду, жінку двічі звинувачували у торгівлі "з рук" у центрі Львова. Вона у червні 2023 року біля готелю "Львів" продавала молоко, сметану, сир, черешню та картоплю.

Жінка торгувала молокопродуктами та фруктами біля готелю "Львів" / Фото: УНІАН

Її звинуватили за ч.1 ст. 160 КУпАП. На суд жінка не прийшла, а тому справу розглядали без її участі.

Галицький районний суд Львова визнав жінку винною в адміністративному порушенні. Її оштрафували на 17 грн. Також жінка повинна сплатити 536 грн судового збору.

Постанова суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові пенсіонерка кидала каміння та кляла дітей на майданчику. Її оштрафували за це на 51 грн.

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