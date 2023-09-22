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У Львові судили жінку, бо вона продавала молоко у центрі міста: як її покарали

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У Львові судили жінку, бо вона продавала молоко у центрі міста: як її покарали

Стихійна торгівля у Львові / Фото: УНІАН

Справу розглядали без участі підсудної.

У Львові судили жінку, бо вона продавала у центрі міста молоко, сметану та фрукти. Її звинуватили у торгівлі в недозволеному місці та оштрафували на 17 грн. 

Про це йдеться у постанові Галицького районного суду міста Львова. 

За даними суду, жінку двічі звинувачували у торгівлі "з рук" у центрі Львова. Вона у червні 2023 року біля готелю "Львів" продавала молоко, сметану, сир, черешню та картоплю. 

Жінка торгувала молокопродуктами та фруктами біля готелю
Жінка торгувала молокопродуктами та фруктами біля готелю "Львів" / Фото: УНІАН

Її звинуватили за ч.1 ст. 160 КУпАП. На суд жінка не прийшла, а тому справу розглядали без її участі. 

Галицький районний суд Львова визнав жінку винною в адміністративному порушенні. Її оштрафували на 17 грн. Також жінка повинна сплатити 536 грн судового збору. 

Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Постанова суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові пенсіонерка кидала каміння та кляла дітей на майданчику. Її оштрафували за це на 51 грн. 

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Дата публікації
Перегляди
435
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