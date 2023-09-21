Атака по Львівщині: скільки ракет збили сили ППО

Об’єкти ураження могли бути як у самому Львові, так і в області.

На Львівщині сили ППО збили чотири російські ракети 21 вересня, які летіли на регіон.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли до нас. Об’єкти ураження могли бути як в місті, так і в області", – йдеться в заяві Садового.

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Він також подякував захисникам неба.

Ракетний удар по Львівській області

Російські загарбники вранці 21 вересня завдали трьох ракетних ударів по Дрогобичу Львівської області. Два "прильоти" зафіксовані по промисловому обʼєкту, ще один – по приватному двоповерховому складу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масштабна ракетна атака! Росіяни оскаженіли і вирішили мститись!

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