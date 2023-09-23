Избиение в Самборском ТЦК: пострадавший рассказал свою версию событий

Мужчина, которого избил военный ТЦК и СП Самбора во Львовской области, рассказал в Сети свою версию событий.

Видео он опубликовал в TikTok.

Пострадавший рассказал, как заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела удерживали его и еще одного пострадавшего в помещении центра, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

По его словам, сейчас он проходит лечение в медицинском учреждении. После обнародования видео с избиением в ТЦК и СП приехало ГБР и скорая. Сотрудники ГБР допросили его под запись, как все было.

"Я им рассказал, что начали убирать кровати, с кровью затирать следы. Там была история такая – сначала он бил Рому, без пистолета. Потом я поднялся, говорю – что вы творите. Видео тогда никто не записывал. Он выбежал в комнату какую-то, заскакивает с пистолетом. Был щелчок. Не знаю, что произошло, патронник, не патронник, но он напрямую стрелял, это 100%. Потом, когда он разозлился, не знаю, что у него в голове было, началось то, что вы видели на видео.", — рассказал мужчина.

Мужчина также уточнил, как удалось записать видео. Так, по его словам, мобильного телефона у него не было, все находившиеся в комнате договорились снимать видео, кто кого бьет, и затем передавать своим знакомым, чтобы эти видео хранились.

"За восемь дней, что я там был, очень много было ужасного, у меня очень много видео сохранилось на гугл-диске. Они думают, что у меня в телефоне, а я сразу все поотсылал. Я даже решетку пытался открутить, чтобы вылезти. И бежать хотел. А потом думаю – если бежать, будут потом постоянно ловить", — резюмировал он.

Избиение в Самборском ТЦК: детали дела

21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения работникам Самборского ТЦК, которые незаконно удерживали и издевались над двумя мужчинами.

19 сентября в Сети появилось видео, на котором в ТЦК и СП Самбора во Львовской области военный с пистолетом в руках жестоко бьет мужчину.

Так, заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и другому военнослужащему-водителю этого центра, подозреваемых в незаконном лишении свободы и пытках двух граждан, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на два месяца без ношения электронного браслета.

Как оказалось, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела более недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

Впоследствии стало известно, что на видео – уклонисты, пытавшиеся незаконно пересечь границу. На видео жители Харькова и Кривого Рога, пытавшиеся незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

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