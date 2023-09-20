Військкоми били і морили голодом чоловіка на Львівщині: ДБР затримало 2 працівників ТЦК

Постраждалого чоловіка утримували у військкоматі ще від 12 вересня, морили його голодом та били, щоб змусити пройти ВЛК.

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП (Львівська область) та військовослужбовця-водія цього відділу, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання у військкоматі.

Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань 20 вересня.

За попередніми даними правоохоронців, 19 вересня військовослужбовець-водій ТЦК побив чоловіка у приміщенні військкомату, погрожуючи при цьому зброєю. Військовий бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео цього ж дня з’явилося в Мережі.

ДБР розпочало розслідування інциденту, відкривши кримінальне провадження. Працівники бюро перебувають на місці події та продовжують вивчати всі обставини інциденту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ти не людина, с*ка!" Скандал! В Україні жорстоко побили ухилянта!

Деталі про побиття чоловіка в ТЦК на Львівщині

"Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію", – зазначили в ДБР.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень.

ДБР затримало двох працівників військкомату Самбора, які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, 19 вересня в Мережі з’явилося відео, на якому в ТЦК та СП Самбора на Львівщині військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка. Нападник із нецензурною лайкою погрожував чоловіку фізичною розправою, заявляючи, що "тебе ніхто не знайде і шукати не буде".

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