Удари по енергетиці Львівщини: через атаку дрона знеструмлені 175 населених пунктів

Енергетика / © Associated Press

Реклама

Під час чергової повітряної тривоги ворожий безпілотник завдав удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури у Львівському районі Львівської області. Унаслідок атаки виникли масштабні проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Реклама

За словами голови ОВА, повітряна тривога в області тривала від 11:56 до 12:14. Внаслідок влучання безпілотника без світла залишилися 175 населених пунктів: з них 154 знеструмлені повністю, а 21 — частково.

Реклама

«Під час повітряної тривоги ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Наразі знеструмлені 175 населених пунктів. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки», — зазначив Максим Козицький.

На місці події працюють профільні служби та аварійні бригади для якнайшвидшої ліквідації наслідків ворожого удару та відновлення живлення.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловив думку про те, що західні регіони України ризикують зіткнутися з серйозними проблемами з опаленням під час зимових атак з боку Росії через слабшу підготовку місцевої влади. Прифронтові Суми та Миколаїв можуть виявитися стійкішими за деякі західні міста.

Новини партнерів