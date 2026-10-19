Російські дрони летіла атакувати Львів: стали відомі перші деталі

Атака російських дронів / © ТСН

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Російська армія вранці 19 жовтня запустила у напрямку Львова свої ударні безпілотники. Протиповітряна оборони збила один ворожий дрон поблизу міста.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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«За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник поблизу Львова. Деталі — згодом», — написав очільник ОВА в Мережі.

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Зауважимо, перед цим міський голова Львова Андрій Садовий попереджав, що російський дрон підлітає до міста та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

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