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- Львів
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Російські дрони летіла атакувати Львів: стали відомі перші деталі
Під час ранкової тривоги під Львовом працювала ППО.
Російська армія вранці 19 жовтня запустила у напрямку Львова свої ударні безпілотники. Протиповітряна оборони збила один ворожий дрон поблизу міста.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
«За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник поблизу Львова. Деталі — згодом», — написав очільник ОВА в Мережі.
Зауважимо, перед цим міський голова Львова Андрій Садовий попереджав, що російський дрон підлітає до міста та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.
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