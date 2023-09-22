У Львові пенсіонерка кидала каміння і кляла дітей на майданчику: як її покарали

У Львові на 51 гривню оштрафували пенсіонерку, яка на дитячому майданчику кидала каміння і плювала на чотирьох малолітніх. На суді вона свою провину заперечила.

Про це йдеться в постанові Залізничного районного суду Львова.

За даними суду, інцидент стався 23 серпня близько 19:09 на дитячому майданчику на вулиці Сірка у Львові. Там жінка поважного віку почала чіплятися до двох 10-річних, 4-річного і 8-річного дітей. Вона нецензурно обзивала малечу, плювала в їхній бік і кидала каміння. Очевидці викликали поліцію і свідчили проти агресорки в суді.

На суді пенсіонерка категорично заперечила свій злочин.

Залізничний районний суд міста Львова визнав жінку винною за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оштрафував її на 51 грн. Також вона повинна сплатити 536 грн судового збору.

Постанова суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у центрі Львова чоловік напав на двох жінок з кухонним ножем.

Читайте також: