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Під Львовом горить римо-католицький костел: фото

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Під Львовом горить римо-католицький костел: фото

ДСНС України у Львівській області

Причини пожежі встановлюються.

У селищі Брюховичі Шевченківського району Львова 3 грудня спалахнув костел. 

Про це повідомили у ДСНС у Львівській області. 

Займання у храмі сталось о 13:43. На місце оперативно прибули рятувальники, які наразі намагаються загасити займання. 

"До місця події за підвищеним номером виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини. На момент прибуття рятувальників горів купол церкви та обшивка в середині церкви на площі 70 кв.м", - йдеться у повідомленні. 

© ДСНС України у Львівській області
ДСНС України у Львівській області

За даними ДСНС України, станом на 14:40 площа пожежі покрівлі та купола костелу в Брюховичах складає близько 180 м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 осіб та 11 одиниць техніки ДСНС

© Управління ДСНС України у Львівській області
Управління ДСНС України у Львівській області

Пожежники намагаються загасити полум'я. Обставини інциденту встановлюються. 

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