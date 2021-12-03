У львівському аеропорту двоє іноземок намагались вивезти до Туреччини "ювелірки" на понад 15 мільйонів

У львівському аеропорту двоє іноземок намагались вивезти до Туреччини "ювелірки" на понад 15 мільйонів

У жінок вилучили золоті прикраси, 125 тис. доларів та 375 тис. євро.

У четвер, 2 грудня, близько 20:00 співробітники митного поста "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул" виявили рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти у двох іноземок.

Як розповіли у пресслужбі Львівської митниці, двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу "зелений" коридор. Однак, під час перевірки їх багажу митники спільно з прикордонниками виявили 125,7 тис доларів, 374,8 тис. євро та майже 1,7 кг золотих прикрас.

Львівська митниця/Facebook

Через порушення митних правил ці кошти та ювелірні прикраси у жінок вилучили.

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