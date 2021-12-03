Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У львівському аеропорту двоє іноземок намагались вивезти до Туреччини "ювелірки" на понад 15 мільйонів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Львівська митниця/Facebook
© Львівська митниця/Facebook
© Львівська митниця/Facebook
© Львівська митниця/Facebook
© Львівська митниця/Facebook
© Львівська митниця/Facebook
© Львівська митниця/Facebook

У жінок вилучили золоті прикраси, 125 тис. доларів та 375 тис. євро.

У четвер, 2 грудня, близько 20:00 співробітники митного поста "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул" виявили рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти у двох іноземок.

Як розповіли у пресслужбі Львівської митниці, двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу "зелений" коридор. Однак, під час перевірки їх багажу митники спільно з прикордонниками виявили 125,7 тис доларів, 374,8 тис. євро та майже 1,7 кг золотих прикрас.

© Львівська митниця/Facebook
Львівська митниця/Facebook

Через порушення митних правил ці кошти та ювелірні прикраси у жінок вилучили.

Новини Буковини: правоохоронці вилучили у 47-річного чоловіка канабіс на три мільйони гривень

Новини Буковини: правоохоронці вилучили у 47-річного чоловіка канабіс на три мільйони гривень

Читайте також:

Наступна публікація