Коронавірус у Львові та області не йде на спад: статистика на 3 грудня

Коронавірус у Львові та області не йде на спад: статистика на 3 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 11 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 3 грудня, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 210 867 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5538 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 1805 ПЛР-тестів, з яких 714 – позитивні. Серед них львів’ян – 261​​​​. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 447 пацієнтів: 425 з них має COVID-19, 52 – у реанімації, 24 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів поступило 43 особи, (з них вакцинованих – 10), виписано – 46, померло – 11.

Із них:

у ЛШМД поступив 19 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 25, померло – 5.

у 8 МКЛ поступило 11 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 10, померло – 5.

у 1 МКЛ поступило 9 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 5, помер – 1.

у 5 МКЛ поступило 4 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 6, ніхто не помер.

Вчора, 2 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 2147 ПЛР-тестів. Відтак, 729 – позитивні, з них львів’ян – 272.

1 грудня - 2400 ПЛР-тестів: 417 – позитивні, з них львів’ян – 126.

30 листопада - 1463 ПЛР-тести: 467 – позитивні, з них львів’ян – 105.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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