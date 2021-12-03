Негода у Львівській області знеструмила понад 80 сіл та міст

Мокрий сніг залишив без світла жителів десятків населених пунктів.

Внаслідок падіння мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 86 населених пунктів. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

“Станом на 7 год. 3 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 86 та Закарпатська – 4)”, – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, у високогір'ї Карпат можливі сходження лавини, там нині замітає снігом. Температура повітря в горах знизиться аж до -17 градусів. У підніжжя - через перемети може бути ускладнений рух транспорту, подекуди і зовсім припинений.

У решти західних областях хурделиця, снігова каша і різке зниження температури - скують дороги ожеледицею. Тож рятувальники закликають бути обережними водіїв. Дещо стихне негода на заході вже завтра. А от на сході та півдні сьогодні і вихідними буде по-весняному тепло. Подекуди - аж до +14 тепла.

Погода в Україні: вночі через снігопад без світла залишилися 90 населених пунктів

Як раніше повідомлялось, на західні регіони України насувається буря.

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