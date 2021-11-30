Масштабна пожежа під Львовом: горять склади (фото)

За попередніми даними, загиблих та постраждалих у пожежі немає.

У селі Солонка, що під Львовом, у вівторок, 30 листопада, спалахнули складські приміщення. Рятувальники майже дві години локалізовували займання.

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Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Львівській області.

Займання на складських приміщеннях виникло у селі Солонка на вулиці Жирівська, 20 о 16:03. На місце події оперативно прибули рятувальники, які через дві години, о 18:03 локалізували пожежу.

ДСНС України у Львівській області

"Через сильне задимлення вогнеборці працюють у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих у пожежі немає.

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