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Масштабна пожежа під Львовом: горять склади (фото)

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Масштабна пожежа під Львовом: горять склади (фото)

ДСНС України у Львівській області

За попередніми даними, загиблих та постраждалих у пожежі немає. 

У селі Солонка, що під Львовом, у вівторок, 30 листопада, спалахнули складські приміщення. Рятувальники майже дві години локалізовували займання. 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Львівській області. 

Займання на складських приміщеннях виникло у селі Солонка на вулиці Жирівська, 20 о 16:03. На місце події оперативно прибули рятувальники, які через дві години, о 18:03 локалізували пожежу. 

© ДСНС України у Львівській області
ДСНС України у Львівській області

"Через сильне задимлення вогнеборці працюють у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору", - йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, загиблих та постраждалих у пожежі немає. 

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