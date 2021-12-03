Во Львове горит римо-католический костел: фото

Причины пожара устанавливаются.

В поселке Брюховичи Шевченковского района Львова 3 декабря вспыхнул римо-католический костел.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Возгорание в храме произошло в 13:43. На место оперативно прибыли спасатели, пытающиеся погасить возгорание.

"К месту происшествия по повышенному номеру вызова выехали пожарно-спасательные подразделения Львовщины. На момент прибытия спасателей горел купол церкви и обшивка внутри церкви на площади 70 кв.м", — говорится в сообщении.

ГСЧС во Львовской области

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 14:40 площадь пожара кровли и купола костела в Брюховичах составляет около 180 м кв. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.

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