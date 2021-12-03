Во Львове горит римо-католический костел: фото

Причины пожара устанавливаются.
В поселке Брюховичи Шевченковского района Львова 3 декабря вспыхнул римо-католический костел.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Возгорание в храме произошло в 13:43. На место оперативно прибыли спасатели, пытающиеся погасить возгорание.
"К месту происшествия по повышенному номеру вызова выехали пожарно-спасательные подразделения Львовщины. На момент прибытия спасателей горел купол церкви и обшивка внутри церкви на площади 70 кв.м", — говорится в сообщении.
По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 14:40 площадь пожара кровли и купола костела в Брюховичах составляет около 180 м кв. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.
Читайте также:
- В Черноморске под стенами горсовета подрались АТОвцы и муниципальный караул
- Были трезвыми и охотились на лису: стали известны подробности гибели патрульного в Черниговской области
- Что подарить папе на Новый год 2022: полезные, интересные и бюджетные варианты