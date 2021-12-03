Помер директор Будинку вчених у Львові, де сталася "голодна туса"

Роману Славітичу стало зле в приміщенні Львівської міської ради.

Сьогодні зранку, 3 грудня, помер директор львівського Будинку вчених Роман Славітич.

Як повідомляє пресслужба ЛМР, Роману Славітичу стало зле в приміщенні Львівської міської ради.

"За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце? намагались реанімували директора Будинку вчених та продовж години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не його вдалось.

Роману Славітичу було 75 років.

Нагадаємо, днями у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка - "голодна блогерська туса" у день жалоби. У День пам'яті жертв Голодоморів відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско організував розкішне святкування з елементами еротики у міському Будинку.

На резонансну вечірку прийшло багато українських блогерів, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Після всеукраїнського скандалу гості на своїх сторінках у соцмережах почали перепрошувати за "голодну тусу". Іменинник Олександр Заліско розповів, що влаштував святкування цього дня "через тупість і неуважність". Також він переконує, що і вечірка не мала назви, а те, що зараз розходиться в Мережі "Голодна туса" - це нібито просто висмикнута із контексту фраза.

На блогера склали протокол, а справу передали до суду. Він готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Окрім цього, чимало відомих компаній після скандалу відмовились від співпраці з блогерами-гостями.

Своєю чергою заступник львівського директора Будинку вчених Василь Мастикаш, який здав будівлю в оренду, заявив, що його обдурили. Так, його запевнили, що святкуватимуть "звичайний день народження". На заході мали бути присутні лише 40 осіб, натомість було понад 100 людей, а вечірка більше нагадувала якусь еротику. Заступник директора зізнався, що й самі вони не врахували роковини Голодомору, адже договір про оренду приміщення підписували ще в жовтні.

Врезультаті Будинок вчених тимчасово зачинили за порушення карантинних вимог.

У Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна "голодна туса" | Новини України

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