На Львівщині підліток впав з моста: що відомо

У середу, 29 січня, підліток впав з 15-метрового моста в Стрию, Львівської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівської області.

"29 січня о 20:26 надійшло повідомлення про те, що у м. Стрий, на вул. Болехівській, хлопець 2011 року народження впав з моста висотою близько 15 метрів у річку", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники надали необхідну допомогу та транспортували травмованого юнака на ношах до карети швидкої допомоги. Згодом хлопця госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

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