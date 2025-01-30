На Львівщині підліток впав з моста: що відомо

Хлопця госпіталізували до лікарні.
У середу, 29 січня, підліток впав з 15-метрового моста в Стрию, Львівської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівської області.
"29 січня о 20:26 надійшло повідомлення про те, що у м. Стрий, на вул. Болехівській, хлопець 2011 року народження впав з моста висотою близько 15 метрів у річку", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники надали необхідну допомогу та транспортували травмованого юнака на ношах до карети швидкої допомоги. Згодом хлопця госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.
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