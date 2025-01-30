У небі над Львовом помітили пасажирський літак бізнес-класу: що відомо

У небі над Львовом помітили літак бізнес-класу. Що про це відомо і як це пояснює експерт?

У січні в небі над Львовом помітили пасажирський літак бізнес-класу. Відомо, що Bombardier Challenger 604 вилетів із Молдови та міг полетіти у бік Польщі.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Відомо, що 20 січня Flightradar24 зафіксував проліт пасажирського літака бізнес-класу Bombardier Challenger 604, який вилетів з Молдови і перетнувши закритий повітряний простір України нібито був помічений над Львовом.

Судячи по маршруту польоту, літак підвищеної комфортабельності міг далі полетіти у бік Польщі.

Раніше авіаційний експерт Валерій Романенко пояснював, чому у небі над Україною помічають пасажирські літаки. Він зазначив, що це може бути пов'язано із роботою РЕБ.

"Через роботу засобів РЕБ транспондери пасажирських літаків, які пролітають поряд з нашими кордонами, дають спотворені координати про своє місцеперебування", - пояснював Валерій Романенко у коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, у небі над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки, які начебто пролітають у закритому повітряному просторі.

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