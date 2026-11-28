Дах електропоїзда «Львів-Трускавець» / © Поліція Львівської області

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На Львівщині поліцейські встановили особи двох неповнолітніх зачеперів, які ризикували життям на залізниці, та склали адміністративні протоколи на їхніх батьків.

Про це повідомила поліція Львівської області.

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Інцидент вдалося викрити 25 листопада. Під час моніторингу соціальних мереж інспекторка Служби освітньої безпеки Дрогобицького районного відділу поліції натрапила на відео, де двоє підлітків їдуть, вчепившись за зовнішні конструкції електропоїзда сполученням «Львів — Трускавець».

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Що відомо про порушників та покарання

Екстремалами виявилися учні однієї зі шкіл Дрогобича — хлопці віком 12 та 14 років.

Неповнолітній зачепер / © Поліція Львівської області

Неповнолітній зачепер / © Поліція Львівської області

Із самими підлітками правоохоронці провели профілактичні бесіди про смертельну небезпеку таких розваг.

На батьків школярів склали адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає попередження або штраф.

У поліції вкотре закликають батьків контролювати дозвілля дітей та пояснювати їм, що падіння під колеса потяга чи ураження струмом під час таких «розваг» зазвичай закінчуються трагічно.

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Нагадаємо, в Києві 16-річні підлітки каталися між вагонами метро в гонитві за «ексклюзивними» відео для соцмереж. «Зачеперам» загрожує 15 діб арешту.

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