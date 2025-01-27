На Львівщині водій переїхав чоловіка, який лежав посеред дороги

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

У Львівській області сталася смертельна ДТП - водій автівки переїхав 32-річного чоловіка.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний водій автомобіля Renault Clio наїхав на 32-річного мешканця Яворівського району, який лежав на проїжджій частині дороги.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

За цим фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій загинув у ДТП - на трасі не розминулися дві автівки.

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