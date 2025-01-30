Во Львовской области подросток упал с моста: что известно

В среду, 29 января, подросток упал с 15-метрового моста в Стрые, Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"29 января в 20:26 поступило сообщение о том, что в г. Стрый, по ул. Болеховской, парень 2011 года рождения упал с моста высотой около 15 метров в реку", — говорится в сообщении.

Спасатели оказали необходимую помощь и транспортировали травмированного юношу на носилках в карету скорой помощи. Впоследствии парня госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.

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