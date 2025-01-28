На Львівщині службова вівчарка допомогла поліції розкрити крадіжку сейфу

Вівчарка швидко взяла слід і привела поліцейських до воріт будинку, де проживав підозрюваний.

У Стрийському районі Львівщини поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці сейфу з будинку односельчанки. Оперативне розкриття злочину стало можливим завдяки роботі кінолога та його службової собаки – німецької вівчарки на ім’я Єва.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

До поліції звернулася мешканка одного із сіл району, яка повідомила про зникнення сейфу з її будинку. У ньому зберігалися грошові кошти у гривнях та іноземній валюті. Як встановили правоохоронці, злодій проник у помешкання, пошкодивши металопластикове вікно.

На місце події була залучена слідчо-оперативна група та кінолог зі службовою собакою Євою. Вівчарка швидко взяла слід і привела поліцейських до воріт будинку, де проживав підозрюваний.

Гроші, які вкрав злодій / Фото: Поліція Львівської області

Під час обшуку в його помешканні було виявлено викрадений сейф, частину грошей, рукавиці та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіка до злочину.

За цим фактом слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, досудове розслідування триває.

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