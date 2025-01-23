На Львівщині 13-річна дівчинка скоїла самогубство: поліція розпочала розслідування

Тіло дитини виявили у саду поруч із будинком, де вона проживала разом із родиною.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки, тіло якої знайшли без ознак життя у саду на території її домогосподарства. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою умисне вбивство з приміткою "самогубство".

"Проводяться слідчі дії, призначені експертизи. В рамках кримінального провадження, з метою всебічного та обʼєктивного розслідування, поліцейські вилучили мобільні телефони загиблої та її знайомих. Правоохоронці встановлюють усі обставини події", - йдеться в повідомленні.

За даними видання LvivMedia із посиланням на ухвалу суду, 12 січня вранці дівчину знайшли повішеною на дереві у саду. Експертиза підтвердила факт самогубства. Слідчі встановили, що перед трагедією дитина активно спілкувалася у месенджері Telegram з невідомою особою, яка використовувала різні нікнейми та не розкривала своїх особистих даних.

У межах кримінального провадження слідчі з'ясували, що з підозрілою особою також контактували дві подруги загиблої, віком 13 і 14 років.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

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