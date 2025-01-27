Фейковий збір на дрони: львів'янка привласнила майже 800 тисяч гривень, зібраних для ЗСУ

Підозрювана створила фейкову сторінку в соцмережі, де розміщувала оголошення про продаж військової амуніції та одягу, яких насправді не мала.

Львівські кіберполіцейські викрили жінку, яка організувала шахрайську схему та заволоділа коштами, зібраними на закупівлю дронів для Збройних сил України.

Про це ТСН.ua повідомили у кіберполіції.

Підозрювана створила фейкову сторінку в соцмережі, де розміщувала оголошення про продаж військової амуніції та одягу, яких насправді не мала. У жовтні 2024 року вона опублікувала оголошення про збір коштів на закупівлю дронів для військових. Один із громадян перерахував їй понад 765 тисяч гривень як передоплату. Однак дрони до військових так і не дійшли, а кошти жінка привласнила.

У поліції додали, що зловмисниця витрачала незаконно отримані кошти на погашення раніше існуючих боргів, а також на ігри в різноманітних онлайн-казино.

Шахрайка опублікувала оголошення про можливість закупівлі дронів для потреб ЗСУ.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими ідентифікували шахрайку. Їй повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тепер жінці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, шахраї обкрадали загиблих військових у морзі Дніпра. Обвинувальний акт проти причетних до обкрадання загиблих військових на 1,5 млн грн вже передали до суду.