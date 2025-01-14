У Львові студент по-звірячому розправився з жінкою

Поліція з'ясувала, що у момент вбивства молодик перебував у неадекватному стані.

У Львові жорстоко вбили 76-річну жінку. Тіло з важкими травмами голови виявили її сусіди.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Близько 22:00 до поліції зателефонували мешканці будинку та повідомили, що бачили, як за пів години до того невідомий з вулиці забіг до квартири сусідки, а за деякий час утік. Після цього у квартирі виявили тіло 76-річної сусідки з ознаками насильницької смерті – численними травмами голови", - повідомили деталі у відомстві.

За даними поліції, нападник завдав постраждалій численних ударів по голові, ймовірно, стільцем та кухонним молотком.

Підозрюваним виявився студент одного з львівських вишів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Затриманому готують підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік зарізав співмешканку, жінка померла на очах у свого сина.

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